Bei einer Stichwahl soll in der Enzkreis-Gemeinde Eisingen am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Mit fast 48 Prozent bekam Sascha-Felipe Hottinger aus Königsbach-Stein die meisten Stimmen, gefolgt von Janette Fuchs, derzeit Bürgermeistern in Todtmoos. Der dritte Bewerber, Jens Balzer, tritt nicht mehr an.