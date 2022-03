Stichwahl entscheidet über neuen Bürgermeister

Bei der Bürgermeisterwahl in Forbach im Landkreis Rastatt hat am Sonntag keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Zwei Kandidaten führten die Wahl an: Der parteilose Robert Stiebler lag mit rund 45 Prozent vor Kilian Krumm mit rund 37 Prozent. Krumm wird von SPD, Freie Wähler und den Grünen unterstützt. Amtsinhaberin Katrin Buhrke tritt nach einer Amtszeit nicht mehr an. Eine Stichwahl findet am 3. April statt. Rund 3.700 Menschen sind in Forbach wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei rund 63 Prozent.