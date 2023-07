Nach 13 Amtsjahren wechselt die Sulzfelder Bürgermeisterin Sarina Pfründer jetzt nach Lauffen am Neckar. Sie war von dort regelrecht abgeworben worden.

Als Sarina Pfründer 2010 zur Bürgermeisterin der Kraichgaugemeinde Sulzfeld gewählt wurde, sorgte das im Land für große Aufmerksamkeit. Denn sie war zum damaligen Zeitpunkt die jüngste Bürgermeisterin in Baden-Württemberg. 13 Jahre später verlässt sie die Gemeinde im Kraichgau. Sie wurde nicht etwa abgewählt sondern abgeworben.

Sulzfelder Bürgermeisterin geht mit "ein bisschen Wehmut"

In Sulzfeld hatte Sarina Pfründer am Dienstag offiziell ihren letzten Arbeitstag. Sie verlässt die Gemeinde auch mit einem wehmütigen Gefühl. Sie mochte Sulzfeld und die Sulzfelder mochten Sarina Pfründer. Bei ihrer letzten Wiederwahl vor fünf Jahren erreichte sie sogar fast 90 Prozent aller Stimmen.

"Die Entscheidung zu gehen war nicht geplant. Es war in Sulzfeld eine tolle Zeit, aber jetzt sind auch viele große Projekte abgeschlossen. Jetzt ist ein Zeitpunkt, an dem ich auch weiß, dass die Gemeinde einen Neuanfang starten kann."

Was Sarina Pfründer auszeichnet: Sie ist Vollblut-Lokalpolitikerin und Bürgermeisterin mit Leib und Seele. Vielleicht wird diese Spezies immer seltener. Jedenfalls finden viele Kommunen in ihren eigenen Reihen keinen Ersatz mehr. Und so kommt es immer häufiger vor, dass Bürgermeister aus anderen Gemeinden einfach abgeworben werden. So ist es auch der scheidenden Sulzfelder Bürgermeisterin gegangen.

"Bei mir war es in der Woche, in der Lauffen sich gemeldet hat, sogar schon die dritte Anfrage."

Rein von den Einwohnerzahlen verbessert sich Sarina Pfründer auf dem Weg von Sulzfeld nach Lauffen. Ihre neue Stadt hat mit rund zehntausend Einwohnern fast doppelt so viele Bürger wie Sulzfeld im Kraichgau. Und Sarina Pfründer blieb ihren Grundsätzen treu: Auch in Lauffen holte sie auf Anhieb annähernd 90 Prozent aller Stimmen, obwohl sie dort fast keiner kannte. Man sei ganz einfach dankbar gewesen, dass sie den Job machen wollte, berichtet Pfründer.

Sulzfelder bedauern Pfründers Wechsel

In Sulzfeld hat Pfründers Entscheidung zu wechseln, bei manchen Bedauern ausgelöst. Man sei doch gut mit der Bürgermeisterin ausgekommen, war da zu hören und auch: Sie habe einen guten Job gemacht. Manche Sulzfelder verstehen aber auch ihre Gründe. Lauffen sei vielleicht eine Verbesserung und Reisende lässt man bekanntlich besser ziehen.