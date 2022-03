Baden-Baden vor der OB-Wahl am Sonntag

Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Baden-Baden zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Muggensturms Bürgermeister Dietmar Späth und Sozialbürgermeister Roland Kaiser ab.

An diesem Sonntag ist die Oberbürgermeister-Neuwahl in Baden-Baden. Es wird mit einem spannenden Duell der beiden Bürgermeister wird gerechnet, die als Favoriten bei der Wahl antreten. Auch Betriebswirtin Bettina Morlok (parteilos) und der frühere Leiter der städtischen Galerie Fruchthalle Rastatt, Peter Hank (Die Basis), treten noch einmal bei der Wahl an, bei der die einfache Mehrheit zum Sieg reicht.

Wahlergebnis ohne absolute Mehrheit

Wirbel hatte die erste OB-Wahl am 13. März ausgelöst. Keiner der acht Kandidaten schaffte die notwendige absolute Mehrheit. Amtsinhaberin Margret Mergen (CDU) erlitt eine Schlappe und war sichtlich erschüttert, über nur 24,7 Prozent der Stimmen. Mit Abstand die meisten Stimmen, nämlich 39,6 Prozent, konnte Dietmar Späth (parteilos) auf sich vereinen.

Dietmar Späth weiß sich zu inszenieren

Der Diplom-Verwaltungswirt spielt in der Nationalelf der Bürgermeister, war als Student Croupier im Casino Baden-Baden, liebt schnelle Autos und heiße Öfen - und ist vor allem eines: das Gegenteil zur amtierenden Rathauschefin. Im Wahlkampf fiel Späth mit vielen Plakaten und als Rosenkavalier auf.

Muggensturms Bürgermeister Späth hat in seiner 6.000-Seelen-Gemeinde im Kreis Rastatt drei Wahlen mit Traumergebnissen zwischen 96 und fast 99 Prozent gewonnen. Seine Kommune wurde als eine der zehn besten Behörden Deutschlands für Entbürokratisierung und wirtschaftliches Handeln ausgezeichnet.

Auf Nachfragen des SWR wollte sich Dietmar Späth am Freitag nicht mehr zur Wahl äußern. "Es sei alles gesagt", ließ er über seinen Wahlkampfmanager wissen.

Dritter Platz bei der ersten Runde für Roland Kaiser

Baden-Badens Sozialbürgermeister Roland Kaiser (Grüne) kam mit 23,9 Prozent auf Platz drei bei der Wahl. Der gelernte Maschinenschlosser und Diplom-Sozialarbeiter gilt als eher sachlicher, aber fleißiger und solider Politiker, der gut vernetzt ist und dessen Hauptaufgabe aktuell ist, sich um die Unterbringung einer großen Zahl von Ukraine-Flüchtlingen zu kümmern. Privat hat der gebürtige Stuttgarter eine Vorliebe für Natur und Kultur.

"Ich kenne Baden-Baden. ich kenne das Rathaus, ich kenne den Gemeinderat sehr gut, und von daher stehe ich auch für Kontinuität in Baden-Baden. Aber durchaus mit neuen Akzenten und anderen Schwerpunkten."

Kurzzeitige Verwirrung durch Grünen-Kandidatin Beate Böhlen

Beate Böhlen (Grüne), Bürgerbeauftragte des Landes und langjährige Gemeinderätin der Kurstadt, sah nach dem Rückzug von Margret Mergen eine Chance und erklärte, sie wolle bei der Neuwahl antreten. Abgesprochen war ihr Schritt mit der eigenen Partei nicht. Auf Druck der Grünen-Parteikollegen ruderte sie kurze Zeit später zurück.

Corona und Ukraine-Krieg: große Aufgaben warten in Baden-Baden

Auch die Kurstadt muss sich mit den Corona-Folgen herumschlagen. Zugleich ist mit dem Ukraine-Krieg eine wichtige Kundschaft weggebrochen: Gäste aus der früheren Sowjetunion, die sonst zum Kuren in den Schwarzwald kommen und für hohe Umsätze in Geschäften und Hotels sorgen. Dafür stranden nun in Baden-Baden mit seiner über 200-jährigen russischen Tradition sehr viele Ukraine-Flüchtlinge. Bis Donnerstag kamen rund 1.300 in den 56.000-Einwohner-Ort.