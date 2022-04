Bürgermeister demonstrieren für bessere Fahrradwege im Hardtwald

Mit einer Fahrraddemo durch den Hardtwald wollen Bürgermeister aus der Region auf Defizite auf den Fahrrradwegen hinweisen. Die Demo soll am Samstag um 10 Uhr starten und führt von Forst im Landkreis Karlsruhe nach St.Leon-Rot im Rhein Neckar Kreis. Die Bürgermeister aus Ubstadt Weiher, Bad Schönborn und Forst unterstützen mit der Aktion eine Anfrage ihres Kronauer Amtskollegen Frank Burkard im Forstministerium in Stuttgart. Burkard hatte einen Brief an Minister Hauk geschrieben, in dem er die schleppende Sanierung und den teilweisen Rückbau von Fahrradverbindungen durch den Hardtwald kritisiert. Die Bürgermeister fordern eine zeitnahe Sanierung für die ihrer Meinung nach wichtigen Fahrradverbindungen.