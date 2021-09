per Mail teilen

In Rheinstetten ging es um die Frage, ob die Stadt kommunale Flächen für Windkraft bereitstellen soll. Dabei zeichnete sich eine klare Mehrheit von 65 Prozent der Wahlberechtigten für die Bereitstellung von Windkraftflächen ab. In Baden-Baden votierten knapp 57 Prozent der Wähler für eine Fußgängerzone im Bereich des Theaters und der Kurhauskolonnaden. In Waldbronn sprach sich eine Mehrheit von rund 62,5 Prozent gegen den Neubau eines Feuerwehrhauses neben dem Freibad aus.