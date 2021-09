Drei Bürgerentscheide bei der Bundestagswahl

Wenn die Menschen in der Region am Sonntag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag wählen, müssen die Bürger in Baden-Baden, Rheinstetten und Waldbronn noch über weitere Fragen entscheiden. Parallel zur Bundestagswahl finden dort Bürgerentscheide statt. Soll die Fieserbrücke in der Baden-Badener Innenstadt rund um die Uhr in eine Fußgängerzone verwandelt werden? Sollen auf dem Rheinstettener Gelände "Stiftäcker" Windräder gebaut werden? Und soll das neue Feuerwehrhaus in Waldbronn direkt neben dem Freibad entstehen? Das sind die Fragen, die die Bürger in den jeweiligen Städten und Gemeinden am Sonntag zusätzlich zur Bundestagswahl beantworten müssen. Im Gegensatz zur Bundestagswahl sind auch schon Jugendliche ab 16 Jahre wahlberechtigt. Damit der Bürgerentscheid gültig ist, müssen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten die entsprechende Frage mit "ja" beantworten.