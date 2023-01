Bürgerentscheid über Kronospan in Bischweier

Anmod: Es gibt sie, diese ewigen Baustellen. Eine davon ist das Kronospan Werk in Bischweier im Landkreis Raststatt. Hier wurden früher Pressspanplatten hergestellt, seit 2011 steht hier aber alles still. Allerdings tut sich mittlerweile auf dem Gelände etwas! Letztes Jahr begann der Abriss, mittlerweile sind die alten Hallen so gut wie weg und nun soll etwas Neues her. Es gibt Pläne für ein Logistikzentrum für die Automobilindustrie. Bevor die Planung und der Bau aber so richtig losgehen können, soll es am Sonntag dazu einen Bürgerentscheid in Bischweier geben. Reporter Felix Wnuck hat sich informiert, worum es bei der Abstimmung geht.