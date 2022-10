Wie geht es nach dem Bürgerentscheid in Maulbronn weiter?

Beim Bürgerentscheid in Maulbronn haben sich am Sonntag 84 Prozent der Beteiligten gegen eine Deponie im Steinbruch Lauster am Ortsrand ausgesprochen. Die Bürgerinitative "Folgenutzung Steinbruch Lauster" will im nächsten Schritt mit den Veranwortlichen der Stadt Maulbronn Gespräche führen.

Martin Stankewitz von der Bürgerinitative erklärte, einer Verfüllung des Steinbruchs mit unbelasteter Erde würde man zustimmen. Einer Genehmigung für eine Deponie die Abfälle mit niedriger Schadstoffmenge, zum Beispiel Schlämme zulässt, wolle man aber verhindern. Unter anderem wegen des Klosters Maulbronn in nächster Nähe und aus Naturschutzgründen. Die Baufirma Fischer Weilheim will den Steinbruch Lauster mit Bauschutt und anderen Abfällen auffüllen. Bürgerentscheid ist wie ein Gemeinderatsbeschluss Für die Stadt Maulbronn gilt der ablehnende Bürgerentscheid wie ein Gemeinderatsbeschluss. Kommt es zum Planfeststellungsverfahren für den Deponiebau, werde Maulbronn eine ablehnende Haltung einnehmen müssen, so der Bauamtsleiter. Die Entscheidung im Planfeststellungsverfahren trifft das Regierungspräsidium Karlsruhe. Gegner hatten gegen die Pläne mobil gemacht Die Gegner der Pläne hatten im Vorfeld des Bürgerentscheids vor allem naturschutzrechtliche Aspekte geltend gemacht und beispielsweise auf das angrenzende Natur- und Vogelschutzgebiet, aber auch auf jahrelange Lärmbelästigung verwiesen. Sie hatten Unterschriften gesammelt, um das Bürgerbegehren in Gang zu setzen. Maulbronn Angst vor gefährlichen Stoffen Maulbronn: Bürgerinitiative will Bürgerbegehren um Bauschuttdeponie neben dem Kloster Rund um das Kloster Maulbronn gibt es Streit. Es gibt Pläne, nach denen aus einem alten Steinbruch neben dem Kloster eine Bauschuttdeponie werden soll. Eine Bürgerinitiative will das Projekt stoppen. mehr... Regierungspräsidium hat das letzte Wort Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei gut 44 Prozent und damit deutlich über den erforderlichen 20 Prozent. Grundsätzlich hat das Regierungspräsidium Karlsruhe das letzte Wort, ob die Deponiepläne umgesetzt werden können, sollte das Unternehmen ein Planfeststellungsverfahren beantragen.