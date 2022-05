Oberbürgermeisterin fordert gesellschaftlichen Zusammenhalt

per Mail teilen

Beim Bürgerempfang der Stadt Bruchsal am Freitagabend sprach Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) aktuelle Herausforderungen an: Ukraine-Krieg und Flüchtlinge, die Klimakrise und auch Corona würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe stellen. Beidem müsse begegnet werden. Es gelte zu lernen und Widerstandskraft zu entwickeln. Das Stadtoberhaupt dankte der Bürgerschaft, forderte aber gleichzeitig andauerndes Engagement. Am Bürgerempfang nahmen rund 1.000 Gäste teil.