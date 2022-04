Stadt Karlsruhe reagiert auf Kritik: Bürgerservice soll verbessert werden

Die Stadt Karlsruhe will bis Pfingsten die Situation in den Bürgerbüros spürbar verbessern. Zuletzt gab es Kritik weil Bürger lange auf einen Termin warten mussten.

Die Gewerkschaft ver.di kritisierte unter anderem eine hohe Mitarbeiterfluktuation wegen schlechter Stimmung. Bis zu acht Personen sollen dort in den vergangenen Wochen und Monaten gekündigt haben. Sie suchen, wie es heißt, wegen des besseren Arbeitsklimas teilweise neue Beschäftigung in anderen Verwaltungen der Region.

Kritik an Mitarbeiterfluktuation wird zurückgewiesen

"Die hohe Fluktuation ist ein Zeichen dafür, dass etwas mit der Führung und Struktur nicht stimmt"

Freigewordene Stellen sind laut Stadt mittlerweile wieder besetzt. "Eine hohe Personalfluktuation ist in Ordnungsämtern wegen der hohen Arbeitsbelastung an den Schaltern durchaus normal", so Leiter des Ordnungsamts, Maximilian Lipp. Man bemühe sich nah an den Mitarbeitern zu sein. Wegen der höheren Grundbelastung durch die Pandemie habe die ganze Thematik eine andere Dimension erreicht.

"Die Mitarbeiter sehnen sich wieder nach Normalität."

Situation im Karlsruher Bürgerbüro soll nachhaltig verbessert werden

Um die Situation in den Bürgerbüros nachhaltig zu verbessern, will die Stadt die Strukturen im Bürgerservice grundsätzlich bis ins nächste Jahr hinein untersuchen lassen. "Möglicherweise muss man beim Personal nachjustieren", sagt Maximilian Lipp, Leiter des Ordnungsamts.

Wer in Karlsruhe einen Pass oder einen Personalausweis beantragen will, musste zuletzt wochen- oder monatelang auf einen Termin warten. Online-Termine waren oft bereits in den frühen Morgenstunden vergriffen. Als Grund nannte die Stadt unter anderem Personalausfälle wegen Corona. Sie sah aber auch eine Mitschuld bei den Bürgern: Viele hätten gebuchte Termine nicht wahrgenommen.

Expressschalter soll Spontan-Besuch ermöglichen

In Zukunft sollen mehr Express-Schalter den spontanen Zugang zum Bürgerbüro ermöglichen. Dieses System befindet sich aktuell mit zwei bis drei Schaltern in der Erprobungsphase und soll ausgebaut werden.

"Das ist ein Systemwechsel", sagt Lipp. Es ist für kleinere Anliegen wie beispielsweise Ausweisabholung vorgesehen. Sollte einem Bürger mit seinem Anliegen dort nicht schnell weitergeholfen werden können, soll ein Termin mit ihm vereinbart werden. Trotz Express-Schalter, sollen außerdem Online-Termine mit einem weiteren Vorlauf verfügbar sein.