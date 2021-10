Die Zukunft der Schweizer Wiese in Bad Herrenalb (Kreis Calw) stand am Dienstagabend im Mittelpunkt einer Bürgerversammlung. Die Mehrheit der rund 300 Besucher zeigte sich gegenüber den Plänen eines Investors kritisch bis ablehnend. Dieser will auf einem Teil des ehemaligen Gartenschaugeländes Wohnungen, Läden und ein Hotel bauen. Der Gemeinderat will noch in diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss fassen.