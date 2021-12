Bündnis demonstriert gegen Sparpläne der Stadt

Das Bündnis „Eine Solidarische Stadt für alle“ protestiert am Samstagmittag auf dem Karlsruher Kronenplatz gegen die Sparpläne der Stadt. Im Vorfeld der Haushaltberatungen in der kommenden Woche kritisiert das Bündnis aus Gewerkschaften, Organisationen und Einzelpersonen, dass an der falschen Stelle gekürzt werde. Kein Sparen bei sozialen und kulturellen Projekten, beim Klimaschutz, beim Personal der Stadt, dafür weniger Geld ausgeben für Großprojekte wie Stadthalle oder Staatstheater. So fasst es der Geschäftsführer von Verdi Mittelbaden/Nordschwarzwald Thorsten Dossow zusammen. Mit dabei sind neben den Gewerkschaften unter anderem auch Fridays for future und der Karlsruher Kinder- und Jugendverband „Die Falken“. Die Veranstalter rechnen mit 200 bis 400 Teilnehmenden. Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe berät den Doppelhaushalt in der nächsten Woche. Der Haushaltsentwurf sieht deutliche Sparmaßnahmen für die kommenden zwei Jahre vor.