per Mail teilen

Bühler Bürgerinnen und Bürger machen sich für den offiziellen Titel "Zwetschgenstadt" stark. Nachdem ein erster Anlauf im Gemeinderat scheiterte, stimmt das Gremium heute erneut ab.

Die Stadt Bühl ist seit jeher mit einer kleinen blauen Frucht verbunden. Die Bühler Zwetschge ist deutschlandweit ein Begriff. Im Stadt-Logo ist bereits eine stilisierte Zwetschge abgebildet und auch sonst ist immer von der Zwetschgenstadt die Rede. Offiziell war dieser Titel aber bisher nicht. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch könnte Bühl per Abstimmung nun hochoffiziell zur "Zwetschgenstadt" ernannt werden.

Unterschriften für die "Zwetschgenstadt" Bühl

Ende Juni gab es im Bühler Gemeinderat schon einmal einen Anlauf, der Stadt offiziell den Titel Zwetschgenstadt zu verleihen. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht, scheiterte aber. Drei Stimmen von der SPD und den Grünen, die sich enthalten hatten, fehlten. Und da man im Gemeinderat für einen Beschluss eine 75-prozentige Zustimmung des Gremiums braucht, wurde der Antrag abgelehnt.

Das wollten sich einige Bürgerinnen und Bürger um den Zunftmeister der Bühler Narrenzunft Narrhalla 1826, Michael Vetter, nicht gefallen lassen. Sie gründeten eine Bürgerinitiative und sammelten Unterschriften für einen Bürgerentscheid über den Titel "Zwetschgenstadt" Bühl.

Stadt Bühl wirbt schon lange mit der Zwetschge

Etwa 1.600 Stimmen hätte die Bürgerinitiative gebraucht. Mehr als doppelt so viele sind es geworden. Ziel der Aktion ist es, den Gemeinderat noch einmal zum Umdenken zu bewegen. Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr (parteilos) hätte nichts gegen den Titel – ein Interview wollte er vor der Gemeinderatssitzung aber nicht mehr geben. Schnurr sagte aber im Vorfeld, dass man den Titel "Zwetschgenstadt" so oder so verwenden werde und das ja auch schon tue. Auch viele Einzelhändler werben mit dem Produkt Bühler Zwetschge.

Bürgerentscheid in Bühl könnte 50.000 Euro kosten

Kritiker sagen, dass die Zwetschgen schon seit vielen Jahren nicht mehr die ursprüngliche wirtschaftliche Bedeutung in der Stadt hätten und lehnen den Titel "Zwetschgenstadt" somit ab. Viele fürchten auch den Aufwand und die Kosten eines möglichen Bürgerentscheids. Der würde ähnlich einer Wahl durchgeführt und könnte Kosten in Höhe von geschätzten 50.000 Euro nach sich ziehen.

"Ich bin zuversichtlich, dass der Gemeinderat sich für den Titel entscheidet."

Der Gemeinderat ist also in einer schwierigen Situation: Stimmt er dem offiziellen Titel "Zwetschgenstadt" nicht zu, steht der Bürgerentscheid ins Haus. Dann wiederum hätte die Bürgerinitiative ein Problem. Soll sie dann trotz der immensen Kosten den Bürgerentscheid tatsächlich durchführen? Michael Vetter von der Bürgerinitiative sagte gegenüber dem SWR, dass ein Rückzug der Initiative schon aus Respekt vor den mehr als 3.200 geleisteten Unterschriften von Befürwortern kaum möglich sei.