In der Volleyball-Bundesliga haben die Bisons Bühl die United Volleys Frankfurt mit 3:1 geschlagen. Damit haben sie in der Tabelle Platz acht erreicht und ihre letzte Möglichkeit zur Teilnahme an den Playoffs genutzt. Gegen den amtierenden Pokalsieger aus Frankfurt war Bühl die kämpferisch stärkere Mannschaft. Gegner in den Playoffs ist am kommenden Mittwoch in Bühl der amtierende Rekordmeister aus Friedrichshafen.