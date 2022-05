Monitoring Brutvögel: Auch der Spatz ist vom Artensterben betroffen

Das Artensterben hat in den letzten Jahren auch bei so häufigen Vogelarten wie dem Haussperling, bekannt als Spatz, nicht Halt gemacht. Das zeigt der Bericht "Monitoring häufiger Brutvögel" der Landesanstalt für Umwelt, der in Karlsruhe vorgestellt wurde. Von 93 Vogelarten, die in Deutschland in den letzten 30 Jahren erfasst wurden, nahmen demnach die Feldvögel stark und die Vögel der Siedlungen deutlich ab. Insbesondere die insektenfressenden Vogelarten des Ackerlandes würden seit dem Jahr 2000 sehr viel weniger. Das Brutvogelmonitoring Baden-Württembergs ist ein Instrument zur Dokumentation der Entwicklungen unserer Vogelbestände. Es gilt als Frühwarnsystem für Veränderungen und Gefährdungen der Vogelwelt.