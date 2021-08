per Mail teilen

Eine Frau mit ungewöhnlichem Hobby: Martina Knebel aus Bruchsal fertigt lebensechte Baby-Puppen. Kunden sind oft Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, sie suchen Trost in den Reborn-Babys.

Es war Martina Knebels Mann, der sie vor ein paar Jahren auf die Idee gebracht hat, so genannte Rebornerin zu werden. Inzwischen ist das Handwerk mit den lebensechten Baby-Puppen mehr als nur ein Hobby für die achtfache Mutter Knebel: in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat sie jetzt ihren eigenen Laden. Bis zu zwei Wochen arbeitet Knebel an einer Puppe, je nach Kundenwunsch.

"Jedes Baby mache ich mit meinem Herzen. Jedes ist meins, solange die hier in meinem Geschäft sind. Sobald die verpackt sind und ich weiß, die gehen raus, dann ist gut."

Puppe sieht einem Baby täuschend ähnlich

Die Einzelteile aus Vinyl oder Silikon bestellt Knebel beim Reborn-Großhändler. Dann geht für sie die Arbeit los. Es kommt auf die Details an, schließlich soll die Kunstpuppe wie ein echtes Baby aussehen.

"Die Hautstruktur wird ausgearbeitet. Da kommen Adern und Kapillaren rein."

Die Puppe soll ein Frühchen darstellen. Die Kundin hat bei Knebel ein blasses Frühchen bestellt. Die Frau hat ihr Kind verloren und sucht Trost in einem Reborn-Baby von Knebel. Diese Bestellung ist kein Einzelfall, oft geht es auch um unerfüllte Kinderwünsche, unter anderem bei Menschen mit Handicap.

Detailarbeit: Konzentriert fertigt Martina Knebel wieder ein neues Reborn-Baby SWR

"Geistig behinderte Paare, die einen Kinderwunsch haben, die aber wissen, dass das nicht machbar wäre - die erfüllen sich mit so einem Reborn-Baby den Wunsch, Eltern zu sein."

Babys wecken mütterliche Instinkte

Knebels Kundinnen gehen mit den Reborn-Baybs spazieren, sie versorgen sie, sind liebevoll zu ihnen. Knebel sieht das als eine schöne Art der Therapie. Und es scheint, als ob die Kunstpuppen bei ihren Kundinnen mütterliche Instinkte wecken würden. Die Bruchsalerin Knebel hat jedenfalls nur positive Rückmeldungen.

Das Einzige, worauf die 59-Jährige verzichten könnte, ist das mühsame Transplantieren von Haaren. Gehört aber dazu, wenn die Kundin sich kein Baby mit Glatze wünscht. Merkwürdig sei das alles mit diesen Reborn-Babys, das musste sich Martina Knebel schon oft anhören.

"Ich sage immer: Jeder hat einen Spleen. Der eine sammelt Puppen, der andere Schuhe, der andere Modellautos. Wichtig ist, dass es dem Herzen gut tut."

Das Puppen-Handwerk tut Knebel persönlich zweifelsfrei gut, deshalb träumt sie auch von einem noch größeren Reborn-Baby-Laden in Bruchsal.