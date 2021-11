"Stage 76" in Bruchsal - Das Wohnheim der Zukunft

per Mail teilen

Direkt neben dem Bruchsaler Bahnhof steht das ungewöhnlichste Wohnheim der Region. "Stage 76" heißt das Projekt, das sich an Studierende und Auszubildende richtet.

Mathias Holoch steht in seiner Baukleidung im Hof des "Stage 76". Sein Blick wandert über die Fassade. Die wird von einer Art Gerüst umhüllt, eine Konstruktion, die der Bauherr des Wohnheims selbst entwickelt hat. Es handelt sich dabei um ein Tragsystem für eine intensive Fassadenbegrünung. 300 Pflanzkübel werden daran aufgehängt, ab dem kommenden Frühjahr sollen in Ihnen jede Menge Pflanzen wachsen.

Regen wird aufgefangen und genutzt

Solche Fassadenbegrünungen sind bisher eigentlich nur an Luxusprojekten zu finden, sagt Mathias Holoch. Sie sind aufwendig und teuer. Doch er hat einen Weg gefunden, wie man das Ganze mit Hilfe des Gerüstsystems auch günstiger bauen und unterhalten kann. Dazu wird jeder Regentropfen, der auf das Grundstück am Bruchsaler Bahnhof fällt, aufgefangen und genutzt.

"Ich wollte zeigen, was bautechnisch möglich ist und was für die Zukunft taugt".

Nistplätze für Vögel und Tiere

Die Natur ist dem Bauherrn des "Stage 76" wichtig. Unkraut gibt es für ihn nicht, rund um das Haus findet man Nistgelegenheiten für Vögel, Eidechsen und Insekten. Unter der riesigen Solarwand auf der Südseite liegen Nisthöhlen für Turmfalken.

Solarfassade mit Öffnungen für Turmfalken am oberen Ende SWR

Teures und Unnötiges wird weggelassen

Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Naturschutz sind wichtige Begriffe für Mathias Holoch. Er hätte das Wohnheim gerne ganz aus Holz gebaut, leider war dies wegen der Erdbebengefahr in der Rheinebene nicht möglich. Den Fernwärmeanschluss musste er nehmen, obwohl das Haus doppelt soviel Strom erzeugt wie verbraucht.

Es stecken jede Menge tolle Ideen in diesem Neubau, bei dem Mathias Holoch alles weggelassen hat, was teuer und unnötig ist. So gibt es keine Klingeln, keine Strom- und Wärmezähler. Die Leitungen liegen nicht unter Putz, sondern hinter Holzblenden. Dazu gibt es ein intelligentes Beleuchtungskonzept und einen Raum für sinnvolle Mülltrennung.

Kostenlose Waschmaschinen

Die kostenlosen Waschmaschinen stehen direkt neben dem Gemeinschaftsraum, das erleichtert das Warten auf den Schleudergang. Nebenan gibt es eine Station, in der man Essen und Einrichtungsgegenstände untereinander tauschen kann. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

"Ich kann mich vor Anfragen nicht retten."

Und noch etwas ist Mathias Holoch ganz wichtig: Die Gemeinschaft. Alle 150 Bewohner sind unter 30 Jahre alt und stehen am Beginn ihrer Ausbildung oder ihres Berufslebens. Es gibt Wohnungen für behinderte Menschen und für ausländische Studierende, die nur wenige Monate in Deutschland sind. Und alle bezahlen 390 Euro inklusive Strom, Wasser und Heizung. Die Nachfrage ist riesengroß.