In Bruchsal ist am Donnerstagabend die "Weihnachtsstadt" eröffnet worden. Mit vielen Lichtinstallationen und Aktionen soll in der Stadt vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Bruchsal will nach Angaben der Stadt zum Beispiel mit einem begehbaren Adventskalender Besucher anlocken. Geschäfte und Institutionen fungieren dabei als Adventskalendertürchen, bei denen es Überraschungen gibt. Zudem soll an den Adventssamstagen kostenfrei geparkt werden können. Kindergärten und Schulen schmücken Weihnachtsbäumchen, die in der ganzen Innenstadt verteilt sind. Eigentlich hätte in Bruchsal in diesem Jahr der 50. Weihnachtsmarkt stattfinden sollen. Stattdessen gibt es wegen der Pandemie in der Innenstadt eine Fotoausstellung über seine Geschichte.