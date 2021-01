Die Schulen und Kindergärten bleiben bis mindestens Ende Januar geschlossen. Ein Rektor aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist erleichtert über die Entscheidung und das Ende der Hängepartie.

Gernot Ries nickt immer wieder mit dem Kopf, als er sich das Statement von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR-Livestream anschaut. Er ist erleichtert über die Entscheidung und vor allem über das Ende der Hängepartie.

Kritik an Informationspolitik

Er kritisiert vor allem, dass viele Infos so kurzfristig kämen. Hätte die Schule am Montag öffnen müssen, wäre ihm bis dahin kaum genug Zeit geblieben, alles zu organisieren.

Vor den Weihnachtsferien habe es immer wieder Corona-Verdachtsfälle und echte Fälle in der Schule gegeben. Auch er selbst musste für zwei Wochen in Quarantäne.

"Die Eltern haben teilweise auch Angst, die Kinder in die Schule zu schicken." Gernot Ries, Schulleiter der Johann-Peter-Hebel-Schule in Bruchsal

Fernunterricht, Arbeitsblätter und Notbetreuung

Nun geht es also auch an der Johann-Peter-Hebel-Schule in Bruchsal mit Fernunterricht weiter. Dabei richteten die Lehrer ihr Lernangebot an den Alterstufen aus. Größere Schüler könnten schon gut den digitalen Angeboten folgen, für die jüngeren Schüler stelle man eher Arbeitsblätter zusammen.

Auch eine Notbetreuung wird angeboten, die werde aber derzeit nur von rund einem Zehntel der Schüler genutzt.

Dass viele Schüler nach dem Lockdown leistungsmäßig abstürzen, diese Erfahrung haben Gernot Ries und sein Lehrer-Kollegium nicht gemacht. Die Lehrer hätten die Kinder nach der ersten Schulschließung im Frühling 2020 genau beobachtet.