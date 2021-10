Welthospiztag am 10. Oktober

Der Welthospiztag ist ein internationaler Gedenk- und Aktionstag, welcher jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober begangen wird. Er wurde erstmals im Jahr 2005 initiiert. Der Tag soll dazu dienen, auf tabuisierte Themen wie Tod, Sterben und Trauer aufmerksam zu machen. Am Welthospiztag am 10. Oktober präsentiert sich der Hospizdienst Bruchsal von 9 bis 13 Uhr mit einem Stand am Friedrichsplatz in Bruchsal.