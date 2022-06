Carsharing-Projekt "Zeozweifrei unterwegs" soll wachsen

Das E-Carsharing Projekt “Zeozweifrei unterwegs” im nördlichen Landkreis Karlsruhe soll im nächsten Jahr weiter wachsen. Geplant sind weitere Ladestationen und neue Fahrzeuge. Das regionale E-Carsharing Projekt ist derzeit mit 48 Fahrzeugen in 13 Kommunen unterwegs. Unter anderem in Bruchsal, Bretten, Kraichtal oder Ubstadt stehen Ladestationen und Fahrzeuge. Nachdem das Projekt einen Landeswettbewerb gewonnen hat, stehen neue Fördermittel über 2,3 Millionen Euro in Aussicht. Damit sollen mindestens zehn neue Fahrzeuge, ebenso viele Ladestationen und drei bis fünf neue Partnerkommunen gewonnen werden. "Zeozweifrei unterwegs" wendet sich vor allem an Privatpersonen, die auf Carsharing E -Mobile umsteigen und bestenfalls kein Zweitfahrzeug anschaffen.