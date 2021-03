Spannend wie ein Krimi war die Wahl am Sonntagabend im Wahlkreis 29 Bruchsal. Seit Menschengedenken hat hier die CDU immer gewonnen, doch diesmal war es äußerst knapp.

Uli Hockenberger (CDU) war angetreten, um diesen Wahlkreis zu verteidigen. Doch Nicole Heger (Grüne) aus Waghäusel-Wiesental machte dem Platzhirsch das Leben gehörig schwer.

Lange Zeit sah es so aus, als könnte sie das Direktmandat gewinnen, am Ende fehlten ihr bei 18.735 Stimmen ganze 601 Stimmen zum Erfolg. Hockenberger glaubt, dass das Fundament, das er in den vergangenen Jahren in seinem Wahlkreis gelegt hat, am Ende entscheidend war. Manche hätten ihn gewählt, obwohl er bei der CDU ist.

Seine Konkurrentin Heger machte deutlich, dass die grünen Themen für die Menschen immer wichtiger werden, das zeige das sehr gute Abschneiden der Partei.