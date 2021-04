Städte und Gemeinden in der Region rufen am Sonntag zum Gedenken an Corona-Tote auf. An dem Aufruf beteiligen sich unter anderem die Städte Bruchsal und Baden-Baden.

Mit einer Videobotschaft auf der Stadthomepage richtet sich Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) am Sonntag an die Bevölkerung und will damit an die Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnern. Sie hofft, dass sich viele Bürger daran beteiligen. "Es ist wichtig, dass wir uns in unserer Stadt auch mit der dunklen Seite des Lebens auseinandersetzen. Selbstverständlich hoffen wir, dass diese Pandemie nicht viele weitere Opfer in unserer Stadt fordert." Cornelia Petzold-Schick (parteilos), Oberbürgermeisterin Bruchsal Baden-Baden lässt Glocken gleichzeitig läuten Auch in Baden-Baden wird am Sonntag um 18 Uhr der Opfer der Pandemie gedacht. Unter anderem sollen die Kirchenglocken zeitgleich läuten und ein Signal zum Innehalten geben, da eine öffentliche Gedenkfeier aktuell nicht möglich sei, so Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU). "Unter den gegebene Umständen ist es schwer, eine Gedenkveranstaltung anzusetzen. Deshalb haben wir die Idee des Glockenläutens aufgenommen." Margret Mergen (CDU), Oberbürgermeisterin Baden-Baden Aufruf des Bundespräsidenten für deutschlandweites Gedenken Zum gemeinsamen Gedenken hatte Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier (SPD) aufgerufen – der zentrale Gedenkakt findet um 13 Uhr in Berlin am Gendarmenmarkt statt und wird unter anderem live im ZDF, im Deutschlandfunk und auf verschiedenen ARD-Hörfunkwellen übertragen.