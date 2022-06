per Mail teilen

Ein Mann hat am Montag in Bruchsal tote Tauben ohne Köpfe und Beine gefunden. Nun ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sind in einer Biotonne 34 tote Tauben entdeckt worden. Laut Polizei fand sie ein Anwohner im Stadtteil Büchenau. Nach ersten Ermittlungen waren sie vor wenigen Tagen in einer privaten, aber öffentlich zugänglichen Biotonne entsorgt worden.

Tauben ohne Köpfe und Beine gefunden

Offenbar wurden den Tieren jeweils der Kopf und ein Bein entfernt. Die fehlenden Beine seien vermutlich aufgrund der angebrachten Identifikationsringe mitgenommen geworden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.