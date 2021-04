Die Polizei hat in Bruchsal-Heidelsheim (Kreis Karlsruhe) einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle hatte der 36-Jährige laut Staatsanwaltschaft ein Päckchen mit Heroin aus seinem Fenster geworfen. Außerdem soll er selbst unter Drogeneinfluss gestanden haben. Da der Mann bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war, wurde er am Mittwoch in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.