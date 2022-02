per Mail teilen

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat eine Propellermaschine am Wochenende eine Bruchlandung hingelegt. Laut Bundespolizei ist bei der Landung des Kleinflugzeugs in Rheinmünster das Fahrwerk eingeknickt. Grund ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Die zwei Piloten und ein Passagier bleiben unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.