Mit einem Gottesdienst in Stutensee-Büchig (Kreis Karlsruhe) ist am Sonntag die Spendenaktion "Brot für die Welt" in Baden gestartet. Mit Blick auf das Spendenaufkommen bereitet die diesjährige Aktion den Verantwortlichen der Diakonie Sorgen. Gottesdienste, an denen traditionell für die Aktion gespendet wird, sind durch Corona stark eingeschränkt. Mehr als 4,6 Millionen Euro an Spendengelder sind bei der vergangenen Aktion allein in Baden zusammengekommen, bundesweit waren es 53,2 Millionen Euro. Geholfen werden soll Kindern, die noch in vielen Teilen der Welt arbeiten müssen. Für Württemberg startet die Spendenaktion dann am 6. Dezember in Calw.