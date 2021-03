Für die Landtagswahl am 14. März zeichnet sich in Karlsruhe ein neuer Briefwahlrekord ab. Nach Angaben der Stadt haben die Mitarbeitenden des Wahlamtes bereits bis Mittwochvormittag, rund 77.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt und versandt. So viele wie noch nie zuvor bei einer Wahl in der Fächerstadt. Damit liegt die Zahl der Anträge beim jetzigen Zwischenstand um mehr als 40.000 über der Gesamtzahl von 2016.