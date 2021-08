Noch fünf Wochen bis zur Bundestagswahl, doch wählen kann man schon jetzt - zumindest in Karlsruhe. Dort wurde am Montagvormittag das Briefwahlbüro eröffnet.

Ein gutes Dutzend Menschen stand am Vormittag um 10 Uhr schon vor der Tür des Wahlbüros im rollstuhlzugänglichen Erdgeschoss der Kriegsstraße 100 am Ettlinger Tor. Und auch den Tag über warteten fast immer ein paar Wahlwillige in einer kleinen Warteschlange.

Wer am Wahltag nicht an der Urne wählen möchte, hat die Möglichkeit, sein Votum per Briefwahl abzugeben. Das Briefwahlbüro ist von Montag, 23. August, bis Freitag, 24. September, jeweils montags bis freitags durchgehend von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am letzten Tag, Freitag, 24. September, zusätzlich bis 18 Uhr.

Briefwahl oder Direktwahl sind möglich

Man kann die Briefwahlunterlagen mit nach Hause nehmen, ausfüllen und anschließend in den Briefkasten werfen oder aber sein Kreuz direkt vor Ort machen. Dafür gibt es mehrere Wahlkabinen mit Vorhängen, die man zuziehen kann. Den Briefwahl-Umschlag kann man anschließend in eine Urne werfen. Aus Hygienegründen sollte ein Kugelschreiber mitgebracht werden. Das Wahlamt bittet die Wahlberechtigten außerdem, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Trotz des geringeren Pandemie-Geschehens derzeit rechnet der Leiter des Briefwahlbüros, Andreas Pallo, mit einem hohen Anteil an Briefwählern - etwa wie bei der Landtagswahl. Damals lag er bei 60 Prozent.