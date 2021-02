Die Briefwahl bekommt in Pandemie-Zeiten immer mehr Gewicht. Für die Landtagswahl wird erwartet, dass die Hälfte der Wähler und Wählerinnen ihre Stimmen per Post abgeben - das zeigt ein Beispiel aus Baden-Baden.

Am 14. März ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Diese Wahl wird allerdings anders werden, denn viele Menschen scheuen in Pandemie-Zeiten den direkten Kontakt zu anderen Menschen. Immer mehr nutzen daher die Briefwahl. In Baden-Baden ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet, auch wenn schon jetzt klar ist, dass die Landtagswahl zu einem großen Teil eine Briefwahl sein wird. Hochrechnungen in der Kurstadt haben ergeben, dass der Anteil der Briefwähler nach jetzigem Stand der Dinge bis zu 60 Prozent betragen könnte, das wäre mehr als doppelt so viel im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016.

"Bei der Landtagswahl 2016 hatten wir am Wahltag selbst etwa 6.600 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Dieses Ziel haben wir zum jetzigen Zeitpunkt schon übertroffen." Ute Hasel, Wahlbüro der Stadt Baden-Baden

Täglich kämen mehrere hundert neue Anträge dazu, so Hasel. Sie rechnet nach eigenen Angaben bis zum Ende mit bis zu 10.000 bis 12.000 Briefwahlunterlagen.

SWR Reporter Patrick Neumann berichtet:

Zunahme bei der Briefwahl stellt Behörden vor Herausforderungen

Auch in Gaggenau und Karlsruhe sind schon jetzt so viele Anträge auf Briefwahl eingegangen, dass am 14. März voraussichtlich mehr als die Hälfte der Stimmen per Post eingegangen sein wird. Das stellt die Behörden auch vor personelle Probleme. Wie viele Helfer man vor Ort braucht, wie viele für die Abarbeitung der zu versendenden und später dann eingegangenen Briefwahlunterlagen, das sind nur ein paar Fragen, mit denen sich die Organisatoren im Wahlbüro auseinandersetzen müssen - und das ganz vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der dazugehörenden Schutzmaßnahmen, erklärt Hasel.

"Ich kann einen 60-jährigen Wahlhelfer nicht dazu verpflichten zu helfen, wenn er zur Risikogruppe gehört. Aber ich bin über jeden einzelnen Helfer dankbar, der Wahldienst macht." Ute Hasel vom Wahlbüro der Stadt Baden-Baden

Zwei neue Briefwahlbezirke in Baden-Baden

Um alles zu stemmen, wurden in Baden-Baden zwei neue Briefwahlbezirke gebildet. Es sind jetzt 17. Hinzu kommen die strengen Hygiene-Vorschriften für die Wahllokale. Wer wählen geht, soll sich sicher fühlen, heißt es aus dem Rathaus. Der Schutz der Wähler, der Mitarbeiter und der Wahlhelfer habe höchste Priorität. All die Erfahrungen aus der Landtagswahl werden ausgewertet. Vermutlich werden die Erkenntnisse daraus dann auch in die im September anstehende Bundestagswahl einfließen.