Frist für Briefwahl zur Bundestagswahl beachten

Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag werden wegen Corona mehr Briefwähler als sonst üblich erwartet. Briefwähler werden gebeten, die Fristen zu beachten. In Rastatt beispielsweise können Briefwahlunterlagen nur noch bis Donnerstagmittag online beantragt werden. In Pforzheim hat man dafür noch einen Tag länger Zeit. Die Stadt Karlsruhe bittet die Briefwähler schon jetzt, die Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro persönlich abzuholen. Am Wahltag müssen die ausgefüllten Briefwahlunterlagen dann spätestens bis 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein.