Brettens höchster Feiertag: Das Peter-und-Paul-Fest

In der Altstadt von Bretten beginnt am Abend nach zwei Jahren Corona-Pause das traditionelle Peter-und-Paul-Fest. Bis Montag werden rund 100.000 Besucher zum ältesten südwestdeutschen Heimatfest erwartet.

Unter dem Motto "Eine Stadt feiert ihre Geschichte" erwacht vier Tage lang wieder das Mittelalter in den engen Gassen der Brettener Altstadt (Kreis Karlsruhe). Rund 3.000 Gewandträger feiern die Vertreibung der Truppen des württembergischen Herzogs Ulrich im Jahre 1504. Damals stand der schwäbische "Utz" mit seinen Truppen vor den Toren der Stadt. Doch die Brettener vertrieben ihn und huldigten im Anschluss dem Kurprinzen "Ludwig".

Beim Peter-und-Paulfest in Bretten erwacht das Mittelalter dpa Bildfunk Uli Deck

Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona wird an diesem Wochenende der höchste Feiertag in Bretten wieder begangen. Vier Tage lang herrscht der Ausnahmezustand in der Stadt. Über 100 Stunden Programm werden geboten, los geht es mit einem Festgottesdienst am Freitagabend auf dem Kirchplatz und der anschließenden Eröffnung auf der Marktplatzbühne.

Tausende Besucher beim Festumzug erwartet

Seit Jahrzehnten heißt es am Freitag "Bretten rüstet sich", am Samstag "Bretten wehrt sich", am Sonntag "Bretten huldigt" und am Montag "Bretten feiert". Beim Festumzug am Sonntagnachmittag werden tausende Besucher in der Fußgängerzone und auf dem historischen Marktplatz erwartet. Am Montag geht das Fest mit dem traditionellen "Schwartenmagenmarsch" und dem Kinderfest dann zu Ende.

Neues Sicherheits- und Einlasskonzept

Aufgrund neuer rechtlicher Vorschriften wurde das Sicherheits- und Einlasskonzept für das Peter-und-Paul-Fest neu konzipiert. Kritische Massenansammlungen sollen vermieden werden. Insgesamt gibt es 15 Möglichkeiten für den Eintritt zum Fest, vom Familienticket über Tageskarten bis hin zum Wochenendticket. Das "Festbändel" gibt es nicht mehr, Tickets sollen möglichst online gekauft werden um lange Warteschlangen an den Tageskassen zu vermeiden.

Bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen

Der traditionelle Rummel mit Boxauto und Riesenrad entfällt in diesem Jahr wegen Bauarbeiten auf dem Sporgassen-Parkplatz. Die Vereinigung Alt-Brettheim bittet die Besucher möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, wegen Bauarbeiten sind die Parkplätze in der Stadt rar.