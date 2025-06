Während der Fahrt geriet das Fahrzeug in Brand. Die Fahrerin konnte sich laut Polizei schwerverletzt retten, eine weitere Person kam ums Leben. Der Verkehr war zeitweise eingeschränkt.

In Karlsruhe-Rintheim ist am Samstagabend ein Wohnmobil während der Fahrt in Brand geraten. Die 47-jährige Fahrerin konnte laut Polizei noch am Straßenrand anhalten und das Fahrzeug verlassen. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Eine weitere Person habe sich nicht mehr aus dem Auto befreien können und sei noch vor Ort gestorben. Auch vier Hunde hatten sich im Fahrzeug befunden, zwei konnten gerettet werden. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist noch unklar.

Explosionsgefahr durch Gasflaschen in brennendem Wohnmobil

Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei mehrere Gasflaschen, die durch die Hitze des Feuers zu explodieren drohten. Der Unfallbereich wurde daher weitgehend abgesperrt. Auch der Bahnverkehr war zeitweise eingeschränkt. Die Feuerwehr habe den Brand zügig löschen und eine Explosion somit verhindern können. Die Sperrung wurde in der Nacht aufgehoben.