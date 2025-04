Auf der A8 bei Karlsbad geriet am Dienstagabend ein Lkw mit 20 Paletten Speiseöl in Brand. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Stuttgart führte zu Staus.

Am Dienstagabend geriet auf der A8 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und Karlsbad ein Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Fahrzeug war mit 20 Paletten Speiseöl beladen - das führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart musste gesperrt werden, es gab mehrere Kilometer Stau. Nach Angaben der Polizei wurde die Sperrung am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr aufgehoben. Für die Löschmaßnahmen wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt. ER24 / EinsatzReport24 Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.