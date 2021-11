In einem Haus in Oberderdingen hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Ein 53-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt an einem neuen Kühlschrank Ursache für das Feuer gewesen sein. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das komplette Obergeschoss des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen, Brand- und Rußschäden werden auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.