Starker Rauch und ein eingeschlagenes Seitenfenster in einer Kirche am Baden-Badener Bernhardusplatz hat ein Anrufer am Donnerstagvormittag der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war ein brennbarer Gegenstand durch das Fenster in die Kirche geworfen worden und hatte die starke Rauchentwicklung verursacht. Laut Polizei wurde bereits vergangene Woche dasselbe Seitenfenster eingeworfen. Die Kripo ermittelt.