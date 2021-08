per Mail teilen

In Pfinztal-Söllingen hat ein brennender Fernseher einen hohen Sachschaden verursacht. Laut Polizei war das Fernsehgerät aufgrund eines plötzlichen Stromausfalls in Brand geraten, dabei entstand ein Sachschaden von 30.000 bis 40.000 Euro. Um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, wurden die beiden Bewohner vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.