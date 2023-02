Brandstiftung vermutet - Wieder brennen Autos in Karlsruhe-Daxlanden

Am Sonntagabend sind erneut drei Autos in Karlsruhe-Daxlanden in Brand geraten. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die Fahrzeuge gegen 22:15 Uhr am Sonntagabend in Karlsruhe-Daxlanden aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Zwei Autos brannten demnach vollständig aus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Zweiter Brand von Autos innerhalb weniger Tage

Bereits am Donnerstagabend hatten Unbekannte in Karlsruhe-Daxlanden ein Auto angezündet. Ein weiteres Fahrzeug war an diesem Abend durch die Hitze beschädigt worden. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung übernommen.