In einer Tiefgarage in Karlsruhe-Durlach hat ein Hybrid-Auto am Samstag plötzlich gebrannt. Die Brandursache ist bisher nicht klar, der Einsatz war aber laut der Feuerwehr sehr aufwendig. Denn die Einsatzkräfte mussten das Auto aus der Tiefgarage bergen und auf einen speziellen Havarieplatz zum Auskühlen bringen, weil eine Rückzündungsgefahr besteht. SWR4 Reporterin Fabiola Germer hat sich mit dem Fall beschäftigt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Batterie einfach weiter brennt?