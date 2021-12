Land fördert Breitbandausbau

Auch in der Region sollen mehr Menschen Zugang zu schnellerem Internet bekommen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) übergibt am Donnerstag in Illingen im Enzkreis einen entsprechenden Förderbescheid für Breitband-Projekte. Das Land hatte angekündigt, den Breitbandausbau in Baden-Württemberg mit weiteren 400 Millionen Euro zu fördern. Davon fließt auch Geld in Projekte in Pforzheim, im Enzkreis, im Kreis Calw und im Raum Karlsruhe. Damit komme man dem Ziel, überall im Land gigabitfähige Infrastrukturen zu haben, einen großen Schritt näher, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. Das wäre nicht möglich ohne das Engagement der Kommunen vor Ort. Der Breitbandausbau sei alternativlos, auch wenn er finanziell eine große Belastung bleiben werde, wird Thomas Strobl zitiert. Zur Übergabe der Förderbescheide wird der Innenminister am Vormittag in der Illinger Stromberghalle erwartet.