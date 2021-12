131 Millionen für Breitband-Ausbau im Enzkreis

In den Enzkreis sind dieses Jahr über 131 Millionen Euro für den Ausbau des Breitbandnetzes geflossen. Insgesamt 821 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie 2020, hat die Landesregierung in diesem Jahr für den Ausbau der kommunalen Breitbandnetze in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Die zweithöchste Fördersumme, gut ein Sechstel davon, gab es für den Enzkreis. Knapp fünf Millionen flossen aus dem Breitband-Fördertopf in den Kreis Karlsruhe, gut zwei Millionen in den Kreis Calw. Mit Blick auf die diesjährige Breitband-Bilanz sagte Digitalisierungsminister Strobl (CDU), die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass schnelles Internet für alle unendlich wichtig sei.