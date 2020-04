per Mail teilen

Wegen der Gaststättenschließungen und dem Verbot von Vereinsfesten finden viele kleine und mittelgroße Brauereien keine Abnehmer mehr für ihr Bier. Eine Brauerei im Enzkreis geht jetzt einen drastischen Schritt.

Die Adler-Brauerei aus Wiernsheim (Enzkreis), eine der kleinsten Brauereien Baden-Württembergs, wird kommende Woche 1.500 Liter Bier vernichten, weil sie wegen der Corona-Krise keine Abnehmer mehr findet. Unter zollamtlicher Aufsicht wird das Bier in der Biomethananlage der Stadt Mühlacker entsorgt.

Fassbier für Dorffeste

Das Bier befindet sich in Fässern und war für die kommenden Dorffeste gedacht. Die Brauerei hat extra auf Vorrat gebraut. Jetzt gibt es aber keine Abnehmer mehr für Fassbier, deshalb muss es vernichtet werden.

"Das Bier muss jetzt einfach entsorgt werden, es lässt sich auch nicht umfüllen, darunter würde die Qualität des Bieres leiden." Robert Volk, Braumeister und Seniorchef bei Adler-Bräu

Dauer 2:40 min Brauerei muss Bier wegschütten Wegen der Gaststättenschließungen und dem Verbot von Vereinsfesten finden viele kleine und mittelgroße Brauereien keine Abnehmer mehr für ihr Bier. Eine Brauerei im Enzkreis geht jetzt einen drastischen Schritt.

Dankbar für Hilfsbereitschaft der Kunden

Neun Gaststätten gehören zu den Abnehmern der Brauerei, außerdem Firmen und Vereine. All das ist plötzlich weggebrochen. Die Privatkunden zeigten sich zwar sehr solidarisch und würden mehr bestellen, allerdings könne das wirtschaftlich nicht den Verlust kompensieren.

Verband fordert weitere Soforthilfen

Fast 40 private Brauereien in Baden sind seit Mitte März massiv von Umsatzeinbußen betroffen. Deshalb fordert der Verband der privaten Brauereien im Land für seine Mitglieder weitere Soforthilfen. Außerdem müsse geprüft werden, ob nicht wenigstens in ländlichen Regionen Biergärten geöffnet werden dürften. Ansonsten seien nicht nur die Brauer, sondern auch viele ländliche Gastronomiebetriebe in großer Gefahr.

Braumeister Robert Volk ist zuversichtlich. Als Familienunternehmen könnten sie es schaffen, wenn sie weiter Hilfe vom Staat bekämen.