Auf dem ehemaligen Gelände des MSC Mörsch in Rheinstetten hat am Mittwochabend ein Holzschuppen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Im einstigen Vereinsheim sei zudem eine Tischdecke angezündet worden. Es sei aber zu keinem nennenswerten Schaden gekommen, so die Polizei. Bereits vor zwei Wochen war nach einer Serie von Bränden in Rheinstetten ein 14-jähriger Tatverdächtiger ermittelt worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand am Mittwoch besteht, ist unklar.