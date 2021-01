per Mail teilen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden hat ein Lagerschuppen in der Pforzheimer Arlingerschule im Stadtteil Brötzingen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das Feuer ist gelöscht, die Aufräumarbeiten laufen.