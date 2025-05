Brandstiftung in Calw?

per Mail teilen

Zeugen hatten den Brand und mutmaßliche Brandstifter am frühen Abend gemeldet. Nach der vorläufigen Festnahme wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen der Polizei stehen noch am Anfang. Da in der Scheune Heu gelagert war, waren die Löscharbeiten besonders schwierig. Ein angrenzendes, jedoch unbewohntes Haus wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500.000 Euro.