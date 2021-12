Brandstifter sorgt für hohen Sachschaden

per Mail teilen

Ein Brandstifter hat in Pforzheim in der Nacht zum Sonntag für mehrere hunderttausend Euro Sachschaden gesorgt. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist noch unklar. Auf dem Gelände einer Autovermietung sind drei Fahrzeuge abgebrannt, nachdem eines der Autos angezündet wurde. Die Flammen griffen auch auf das Gebäude des Autovermieters über. Vor dem Nebengebäude einer Diskothek und eines Casinos wurde zudem ein Palettenstapel angezündet. Auch hier griffen die Flammen auf das Gebäude über. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von jeweils über 100.000 Euro.