Die psychische Ausnahmesituation eines 49 Jahre alten Mannes ist nach Erkenntnissen der Ermittler Grund für den Brand in einer Wohnung in Rastatt. Der Mann soll demnach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer gelegt und das Mehrfamilienhaus anschließend verlassen haben. In der Wohnung des mutmaßlichen Brandstifters entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Alle anderen Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.