Die Polizei ermittelt wegen einer Serie von Bränden in Pforzheim. Dort hat es in der Nacht auf Freitag an drei Stellen erneut gebrannt. Zunächst war ein Feuer im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen gemeldet worden. Dort brannte ein geparkter Lastwagen aus, es entstand Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Wenig später brannte es auf einem nahegelegenen Schulgelände. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern. In beiden Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung. Sie prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Wohnungsbrand gibt, bei dem fünfstelliger Schaden entstand. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Brände im Westen Pforzheims gegeben. Die Polizei hat deshalb eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Präsenz vor Ort erhöht.