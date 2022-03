Brandschutztests im neuen Kriegsstraßentunnel

Mit umfangreichen Brandschutztests sollen die Sicherungsanlagen des neuen Karlsruher Kriegsstraßentunnels getestet werden. In den kommenden beiden Nächten sind dazu mehrere Brandsimulationen geplant. Um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, soll im Tunnel mehrfach ein Auto-Brandsimulator in Brand gesetzt und künstlicher Rauch erzeugt werden. Es geht darum, Lüftung und Branderkennung in dem 1,6 Kilometer langen Tunnel für den Notfall zu testen. Auch die Anwohner wurden vorab informiert. Sie sollten sich keine Sorgen machen, heißt es auf einem Flugblatt, das entlang des Tunnels ausgehängt wurde. Der Kriegsstraßentunnel soll Mitte April für den Autoverkehr freigegeben werden.